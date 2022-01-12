مدير عمليات التعقيم بمنتدى شباب العالم: التنسيق مع إدارة الصيانة لتجديد الهواء داخل القاعات|فيديو

دخول آمن للضيوف

قال المهندس محمد صلاح، مدير عمليات التعقيم بمنتدى شباب العالم، إنه تم البدء عمليات التعقيم قبل موعد انطلاق المؤتمر والمنتدى، مؤكدًا أننا عملنا على معرفة مساحات القاعات والطريقة المثلى للتعقيم.

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على التعقيم بصفة دورية، مشيرا إلى أنه كنا نواجه تحدي تأمين الأسطح التي بها تلامس، والأماكن التي بها كثافة في الحضور.

وتابع محمد صلاح، أن التعقيم يتم على مدار 3 مرات يوميًا، إضافة إلى أنه يتم تعقيم الحافلات التي تنقل الحضور من الفندق إلى قاعة الحضور.

دخول آمن للضيوف

وأشار مدير عمليات التعقيم بمنتدى شباب العالم إلى أنه عملنا على دخول آمن للضيوف ، وتعقيم المسارح وقت العروض، إضافة إلى انه يتم التنسيق مع إدارة الصيانة لتجديد الهواء داخل القاعات.

