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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحماية المصريين.. السيسي: أنشأنا 300 ألف وحدة سكنية ونستهدف الوصول إلى مليون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفقر وخطورته، قائلا: “خلال الـ 7 سنوات الماضية قامت الدولة المصرية بإنفاق أكثر من 6 تريليون جنيه من أجل الخروج من نفق الفقر”.

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال كلمته في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر خلال منتدى شباب العالم، أن "العالم كان يحتفل قبل جائحة كورونا بخروج مليار مواطن من تحت خط الفقر، ونحن الآن نجاهد للحفاظ على هذا الرقم"، متابعا: “أزمة كورونا أثرت على العالم بشكل كبير”.

واستطرد: "إحنا مقولناش هانوفر للناس دي معيشة وحياة كريمة إزاي، لا إحنا تعاونا مع صندوق تحيا مصر وقمنا بإنشاء ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية".

وأوضح: "نستهدف استمرار العمل في إنشاء الوحدات السكينة حتى نصل إلى مليون وحدة سكينة، لحماية المواطنين وانتشالهم من الفقر".

 

السيسي الفقر أزمة كورونا منتدى شباب العالم اخبار التوك شو

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