عضو إسكان النواب تناقش الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة

خلال الاجتماع الدوري لمحافظة سوهاج..

ناقشت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة، ومحطة مياه الرويهب، والتي تأتي في إطار مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، مع اللواء طارق الفقي ، محافظ سوهاج، في وجود القيادات التنفيذية المعنية بالاجتماع الدوري بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لمحافظة سوهاج، لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.



وقالت النائبة رقية الهلالي، إن الاجتماع الدوري للمحافظة تناول مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة المبادرة بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة مشروعات " الصحة "، وتم استعراض موقف قطع الأراضي حيث جاري معاينة 17 قطعة لإقامة مشروعات الصحة "وحدات صحة، مراكز طبية، نقاط إسعاف"، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة، ومراعاة قرب مرفق المياه من قطع الأراضي التي يقع عليها الاختيار.

وأضافت عضو لجنة الإسكان، أن الاجتماع ناقش أيضا موقف زراعة الأشجار بالطرق والشوارع ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، ومراكز الشباب، وكذلك موقف زراعة الأشجار المثمرة، ووجه المحافظ بضرورة عناية ورعاية ما تم زراعته من قبل، واستمرار حملة التشجير وزيادة المساحات الخضراء .