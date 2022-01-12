كرم جبر: مصر اتخذت إجراءات صحية استباقية امتصت أثار جائحة كورونا ..فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ، إن منتدي شباب العالم رسالة للعالم اجمع وهناك ارتباط روحي بين شرم الشيخ وبين منتدي شباب العالم وهذا بسبب رغبة الكثير في الحضور إلي منتدي شباب العالم ، مؤكدا أن مؤتمر مصر للمناخ سيجعل مصر في مكانة كبيرة الفترة القادمة .

واضاف كرم جبر خلال لقائه في برنامج "من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي" ، إن مصر قبل بداية جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الصحية ومنها مبادرة القضاء علي فيروس "سي" وكان مصاب به 15 وكان هناك مبادرات صحية كثيرة ساعدت علي امتصاص جائحة كورونا.

وأوضح كرم جبر ، إن مصر اتخذت خطوات اقتصادية استباقية منذ عام 2016 والرئيس اكد إنها قاسية ولكنها أيضا ساعدتنا كثيرا في التصدي إلي أثار جائحة كورونا والرئيس وجه الشكر إلي المصريين اليوم لتحملهم تلك الفترة.