الفيضانات تجتاح محطة للطاقة جنوب غرب الصين ومحاولات لانقاذ المحاصرين

أفادت وسائل إعلام صينية أن الفيضانات اجتاحت محطة لتوليد الطاقة في مقاطعة جانزي، التي تتمتع بالحكم الذاتي في إقليم سيشوان، الواقع جنوب غرب الصين.

وتفيد التقارير بأن مياه الفيضانات اجتاحت بعض المباني والعربات المجاورة وأدت إلى قطع جزء من الطريق الرئيسي الذي يمر بالمنطقة.

وذكرت السلطات المحلية أنه تم إرسال أكثر من 400 من رجال الإنقاذ لمحاولة إنقاذ عمال الصيانة المحاصرين داخل محطة الطاقة ويبلغ عددهم 11 عاملا، وأنه تم انقاذ اثنين منهم؛ بينما تأكدت وفاة أحد العمال.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات المحلية قامت بإخلاء 150 من سكان المنطقة وأن عمليات الانقاذ لا تزال جارية.