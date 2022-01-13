جيانا فاروق بطلة أولمبياد طوكيو: فخورة ببلدى.. والرئيس السيسي جعل شعارنا "لا مستحيل"

أكدت البطلة جيانا فاروق المتوجة بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو الأخيرة فى الكاراتيه سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم المقام حاليا فى شرم الشيخ ،مشيرة الى أنها فخورة بمصريتها وقدرة بلدنا على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية التى أصبحت عنوان للتقدم والرقى والرغبة الأكيدة فى التطوير والتنمية .

وقالت جيانا فاروق إنها تشارك فى منتدى شباب العالم للمرة الثالثة، مبدية سعادتها بالتواجد مع شباب العالم أجمع تحت سقف واحد لمناقشة وعرض القضايا الدولية والسعى دائما لايجاد حلول جذرية لها والخروج بتوصيات مهمة لكافة الهيئات الدولية .

كما قالت إن المنتدى فى النسخة الحالية مهم للغاية لأنه يأتى فى توقيت مهم للغاية بعد جائحة كورونا التى اثرت على العالم أجمع، بالاضافة الى رغبتها فى الاستمرار فى توقيق علاقتها مع كافة المشاركين من دول العالم بعد أن اكتسبت الكثير والكثير من مشاركتها فى النسختين الماضيتين .

وأشارت جيانا فاروق الى انها خلال فعاليات المنتدى قامت بعرض مشوارها الكامل فى لعبة الكاراتيه بالاضافة الى الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة الرياضين الذى جعل شعارنا " لا مستحيل " وأنه بامكان أى شخص القدرة على المنافسة والقدرة على التحدى والعودة الى مسيرة الانتصارات اذا كان يمتلك الرغبة لذلك .

ووجهت جيانا فاروق الشكر الى الرئيس السيسى على دعمها مع أبطال مصر والذي ظهر جليا فى الأولمبياد الاخيرة بطوكيو، بعد أن حصلت مصر على 6 ميداليات متنوعة وهو عدد كبير وضعف النسخة الماضية من الأولمبياد ،مشيرة الى أن الرئيس دائما حريص على الاهتمام بالشباب وقضاياه المختلفة والاستفادة من طاقاته فى علاج كافة الأزمات .

وأوضحت انها حريصة دائما على المشاركة فى فعاليات المنتدى بشكل دائم لرغبتها فى التواجد بين شباب العالم والاطلاع على كافة القضايا وليست المشاكل والازمات والقضايا الرياضية فقط بل الاطلاع على قضايا العالم فى كافة مناحى الحياة والعمل على حلها .