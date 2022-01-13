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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض الكاريكاتير "قاعود حدوته مصرية" في بيت السناري.. الإثنين

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية، معرضا فنيا بعنوان " قاعود حدوته مصرية "، وذلك في السادسة من مساء الاثنين المقبل ببيت السنارى الأثري في السيدة زينب، بحضور نخبة من الشخصيات العامة بالمجتمع، بالتعاون مع اتحاد منظمات الكاريكاتير فيكو الفراعنة، وذاكرة الكاريكاتير.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 20 يناير الجاري.

ويضم المعرض أعمال الفنان أحمد قاعود رسام الكاريكاتير باليوم السابع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أعمال الكاريكاتير المتميزة لفنانين مصريين وعرب.

كما يقام على هامش معرض قاعود حدوته مصرية ندوة فنية عن سيرة ومسيرة "قاعود" واسهاماته في إثراء محتوى الكاريكاتير.

نشر الوعي

يأتي معرض قاعود حدوته مصرية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكر أن أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد عمل في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.

وتتسم أعمال "قاعود" بالاجتماعية ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التي تشغل بال الرأي العام بشكل دوري، مستخدماً في ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كافة شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

قاعود حدوته مصرية مكتبة الاسكندرية بيت السناري ذاكرة الكاريكاتير حى السيدة زينب

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