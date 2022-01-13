"مش حبايب".. رامي جمال يطرح آخر أغاني ألبومه "ولسة" على يوتيوب

بالفيديو..

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه "مش حبايب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “مش حبايب” كلمات محمد أبو نعمة، وألحان: رامي جمال ، وتوزيع : كريم عبد الوهاب.

وتعد أغنية مش حبايب هي اخر أغاني ألبوم " ولسة"، وطرح من قبل تسع أغاني وهذة الأغنية هي العاشرة والأخيرة.

تفاصيل حفل رامي جمال ومسلم وبتشان بموسم الرياض

ويحيي المطربون رامى جمال ومسلم وبتشان الحفل، وسيقدم كل منهما عدد من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور.

وأخطر الفنان رامي جمال، جمهوره، بأنه سوف يتغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انشغاله الدائم، ونشر مجموعة صور له من خلال حسابه الفني بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال صوره:"الفتره الجايه ممكن اغيب عنكم علي السوشيال ميديا شويه بفكر اخد اجازه منها شويه علشان عندي شويه شغل محتاجين تركيز ووعد ان شاء الله مش هغيب كتير علشان بتوحشوني ".

قرر الفنان رامي جمال، استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد" وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

وكان رامي جمال طرح الأسبوع الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.