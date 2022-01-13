عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

"مش حبايب".. رامي جمال يطرح آخر أغاني ألبومه "ولسة" على يوتيوب

رامي جمال
رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه "مش حبايب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “مش حبايب”  كلمات محمد أبو نعمة، وألحان: رامي جمال ، وتوزيع : كريم عبد الوهاب.

وتعد أغنية مش حبايب هي اخر أغاني ألبوم " ولسة"، وطرح من قبل تسع أغاني وهذة الأغنية هي العاشرة والأخيرة.

تفاصيل حفل رامي جمال ومسلم وبتشان بموسم الرياض

ويحيي  المطربون رامى جمال ومسلم وبتشان الحفل، وسيقدم كل منهما عدد من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور.

وأخطر الفنان رامي جمال، جمهوره، بأنه سوف يتغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انشغاله الدائم، ونشر مجموعة صور له من خلال حسابه الفني بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال صوره:"الفتره الجايه ممكن اغيب عنكم علي السوشيال ميديا شويه بفكر اخد اجازه منها شويه علشان عندي شويه شغل محتاجين تركيز ووعد ان شاء الله مش هغيب كتير علشان بتوحشوني ".

قرر الفنان رامي جمال، استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد" وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات  إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

وكان رامي جمال طرح الأسبوع الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من ألحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

رامي جمال مش حبايب يوتيوب أغنية “مش حبايب” البوم ولسه

موضوعات متعلقة

برفقة دينا الشربيني.. هشام ماجد يتصدر البوستر الدعائي الأول لفيلم حامل اللقب

أنا ست جميلة ..سمية الخشاب ترد على شائعات زيجاتها المتكررة من زملائها

صبري عبدالمنعم يكشف تفاصيل معاناته مع مرض السرطان

بسيطة..دوللي شاهين تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.. "خاص"

أول إنتاجاتها العربية.. نتفليكس تطرح البرمو الأول لفيلم أصحاب ولا أعز..فيديو

بعد نجاحها في المماليك.. عايشة عثمان ضمن الأكثر متابعة في تونس وتستعد لطرح أغاني جديدة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يقدم منحة لإنتاج الأعمال القصيرة

أخبار الفن.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. وإصابه كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

في الحفل الختامي.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن فعاليات المنتدى..فيديو

شاهد.. لحظة الهجوم علي السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ

فيديوجراف.. على أغاني شعبية .. التحقيق في واقعة رقص مدرس وسط الطلبة

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

أجواء مبهرة وسط الجبل| شاهد الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم |صور

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

فيديو

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

هل ستحصد مصر لقب أمم أفريقيا 2022 .. خبيرة فلك تجيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ