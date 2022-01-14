أبو العينين يشيد بمنتدى شباب العالم: يعكس ما تشهده مصر من تغير نحو الحداثة والتكنولوجيا

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ والذي انتهت فعالياته بالأمس.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت خلال الأربعة أيام الماضية بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ الذي يمثل دعوة للسلام والوحدة والتآخي والمحبة بين شعوب العالم .. دعوة للإنسانية فجميعنا كيان واحد مرتبطين مهما اختلف شكلنا وفكرنا وعقائدنا".

وأضاف وكيل مجلس النواب: "شباب اكثر من 197 دولة جاءوا مفعمون بالأمل يحملون فكر المستقبل يبدعون و يعبرون عن آرائهم ويصيغون حلول لتحديات عالمنا .. سنراهم بعد سنوات قليلة قادة للمستقبل في مجتمعاتهم .. في شرم الشيخ تعلم وشارك وأدار واستمع وحاور وناقش قضايا كبيرة. اكتسب طموح وقدرة أكبر لتحقيق حلمه".

وتابع أبو العينين: "كل التحية والتقدير للرئيس السيسي صاحب فكر منتدي شباب العالم .. هذا العرس المبهر الذي يعكس ما تشهده مصر من تغير كبير نحو الحداثة والتكنولوجيا .. نحو جمهورية بناء الإنسان قبل المدن والانجازات الكبيرة .. فالإنسان محور الحياة .. الجمهورية الجديدة التي تبث السلام والمحبة بين شعوب العالم".

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