النائب محمد فريد يوضح الهدف من مقترح إجازة الأب

قال النائب محمد فريد،عضو مجلس الشيوخ، إنه اقتراح إعطاء إجازة للأب تحت مسمى أجازة الأبوة، تمتد الأجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، متابعا: الإجازة تكون خلال الـ 6 أشهر الأولى من الولادة.

وأضاف “محمد فريد” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر2”: المقترح موجود بالفعل في الكثير من دول العالم، متابعا: الهدف من القرار هو توفير الرعاية للطفل وتواجد الأب مع طفله في أول أيام حياته.



وتقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح خلال جلسة اليوم الأحد، ينص على منح إجازة للأب لمدة 7 أيام، لرعاية طفله، وذلك منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد.



