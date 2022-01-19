وكيل طاقة النواب: قرارات الرئيس أسعدت ملايين الأسر المصرية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء امس الثلاثاء ، تعد إنجازا حقيقيا يضاف الي كم كبير من إنجازات القيادة المصرية التي تزيد يوما بعد يوم من اجل تحسين مستوي المعيشة.

واضاف وكيل طاقة النواب خلال تصريحات له اليوم، ان قرارات الرئيس الاخيرة من زيادة الأجور ورفع الحد الادني الي ٢٧٠٠ جنيه بدلا من ٢٤٠٠ جنيه وايضاً تعيين ٣٠ الف معلم سنويا ، ادخل الفرحة والسرور علي ملايين الأسر المصرية ، موضحا ان الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطن ويبذل الكثير من اجل توفير حياة كريمة له.

واشار الجبلاوي، ان القيادة السياسية حريصة علي تطوير جودة التعليم والارتقاء به، مضيفا ان تعيين ٣٠ الف معلم سنويا يؤكد حرص الدولة علي تطوير منظومة التعليم في مصر ، رغم ان هذا القرار سيكلفها الكثير في ظل ما يمر به العالم اجمع من تداعيات كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد بجميع الدول ، قائلا: شكرا للرئيس السيسي علي ما يقدمه للمصريين.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وكذلك إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.