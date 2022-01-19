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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مبادرة إحلال السيارات : توسيع قاعدة المستفيدين وتجهيز باقي المحافظات

مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات: إننا نتعامل مع الموقع الالكتروني الخاص بـ المبادرة مع 36 ألف و500 طلب من المواطنين المصريين، منوهاً أن تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتي من أهمها أن يكون هذا المواطن يمتلك سيارة مر على تاريخ صُنعها 20 عاماً فأكثر.

وأضاف طارق عوض في مداخلةهاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أنه تم البدء في السنة الثانية من المبادرة، وبالتالي تم إتاحة التسجيل لـ الموديلات القديمة فيما عام 2002 وما قبلها، أي توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة الرئاسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، أنه مذ إطلاق الرئيس السيسي لهذه المبادرة في يناير 2021، تم إلحاق 7 محافظات بهذه المبادرة، وهما: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر.

وتابع طارق عوض أنه تم البدء بالـ 7 محافظات فقط، لأن هذه المحافظات كان لديهم الجاهزية للبنية الأساسية للمبادرة، والتي تعني وجود عدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي للسيارات، وأيضاً أن يكون لدى المحافظة ساحات لتجميع السيارت القديمة، وهي ما يُطلق عليها التخرير.

وطمأن المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، الاهالي والمواطنين في باقي المحافظات، قائلاً: "طبقاً للتكلفات الرئاسية .. بالفعل جاري الآن تجهيز باقي المحافظات للاستفادة من هذه المبادرة .. وأي محافظة ستكون البنية الأساسية جاهزة .. سوف تشارك في المبادرة مباشرة دون مسمى أي مرحلة".

 

المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات الدكتور طارق عوض فضائية الاولي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الرئيس السيسي

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