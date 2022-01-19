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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القرارات الرئاسية للمعلمين والموظفين تؤكد الاستجابة الفورية من السيسي لشعبه

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى ، عضو مجلس الشيوخ

اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة الحد الادنى للأجور وتعيين المعلمين وزيادة حوافز الموظفين بمثابة دليل قاطع على الاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب شعبه.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى يؤكد فى كل لحظة لكل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أنه قريب منهم ويستمع اليهم ويعرف كل المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لمواجهة ازمة عجز المعلمين.

ووجه النائب محمد المنزلاوى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم  ، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بشكل ايجابى وكبير فى حل ازمة عجز المعلمين فى التعليم قبل الجامعى ، مثمناً قرار الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالي 3,1 مليار جنيه ، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب. 

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن  هذه القرارات الجديدة، فى صالح العملية التعليمية وتدعم جهود تطوير التعليم، التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه وهو المحور الرئيسى فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة فى التطوير.

الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة حوافز الموظفين تطوير قطاع التعليم التعليم قبل الجامعى

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