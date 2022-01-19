"مُكلف بتحويل الأفكار للتنفيذ على أرض الواقع".. تفاصيل أنشطة صندوق رعاية المبتكرين|فيديو

قال الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الصندوق معني برعاية المبتكرين والمخترعين لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات على أرض الواقع: "ليس كل الابتكارات أو الاختراعات لها مردود اقتصادي، وعندما تطرح الفكرة نقوم باختبار جاهزيتها للتنفيذ ثم ننتقل إلى تقييم الجدوى الاقتصادية".

وأضاف محمد عامر خلال لقائه مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، قائلاً: "الصندوق أنشئ بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017، خلال احتفال عيد العلم حتى يتم تبني الأفكار، وصدر القانون الخاص بإنشائه في عام 2019، وتم تشكيل مجلس إدارته منذ عام".

وتابع المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق مكلف بتهيئة بيئة محفزة للابتكار تبني الأفكار وتطويرها وتمويلها، وإتاحة دراسة الجدوى السوقية للمبتكرين من خلال الاستعانة بالخبراء سواء كانوا شركات أو أفراد لتوفير وإتاحة الدراسات اللازمة.

ولفت محمد عامر، إلى أن الصندوق مكلف بالوصول بالأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع، والانخراط في شراكات أو إنشاء شركات مبنية على الابتكارات والاختراعات وتطويرها، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على التوعية بمفهوم الابتكار ومفهوم الاختراعات، وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المكثفة للمستفيدين منه لتحويل الابتكار إلى شركة.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق خصص مجموعة برامج للمسابقات لاستكشاف الأفكار الأفضل التي تصلح للتنمية، فلا حدود للمسابقات، بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع مدارس الثانوية العامة والجامعات والباحثين لاستخلاص أفضل الأفكار، وتصعيد بعضها لتمثيل مصر في المسابقات الدولية.