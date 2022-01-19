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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعكس حجم المشكلة

استشاري جراحة الذكورة: نصف العيادات الموجودة في مصر تعالج حالات العقم

الدكتور ياسين الفقي،
الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إن نصف عيادات الذكورة الموجودة في مصر تعالج حالات انعدام الحيوانات المنوية، وهذا يعكس حجم المشكلة.

 

وأضاف ياسين الفقي خلال لقائه مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أصبح يوجد علاج لهذه الحالات، وذلك من خلال المسح الميكروسكوبي للخصية.

 

وأشار استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إلى أن الدعامات حل لضعف الانتصاب عند الرجال، وهي عبارة عن جسم يضاف لنسيج العضو الذكري ليمنحه الصلابة.

 

وتابع ياسين الفقي أن فرصة علاج الزوج وإيجاد الحيوانات المنوية أصبحت حاليا 60% بنسبة علاج 6 من أصل 10 رجال وتكون المشكلة قابلة للحل وقتئذ، منوها أن التأخر فى نمو الخصيتين يؤدى لتأخر فى البلوغ ينتهى بتأخر الإنجاب.

 

ونوه استشاري جراحة الذكورة أن شكل الحيوانات المنوية وجودتها له تأثير على الإنجاب ، موضحاً أن الفكرة لا تقف فقط على توافرها ، بل على جودتها .

استشاري جراحة الذكورة حالات العقم مركز مصر للذكورة حالات انعدام الحيوانات المنوية الدكتور ياسين الفقي

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