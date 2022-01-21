يضم عالم الدراجات النارية الكثير من التقنيات، سواء كانت فنية مثل منظومة المحركات والتصميم الهيكلي الخاص بكل اصدار وعلامة تجارية ، بينما تتخذ إجراءات السلامة والأمان جانب كبير من الاهتمام أيضا.

لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

ولكن استطاعت احد الشركات السويسرية والتي تدعى IXS " اي إكس إس"، أن تقدم مفهوم جديد لمحبي الدراجات النارية لمزيد من الراحة والرفاهية، وذبلك بعد أن كشفت عن اصدار جديد وهو عبارة عن قفاز لليدين مدعوم بقدرات لتدفئة اليدين.

يعمل القفار المقدم من قبل IXS بواسطة احد بطاريات اليثيوم أيون خفيفة الوزن، بتقنية قابلة لإعادة الشحن، بينما دعمت بعدة عناصر مصممة من الالياف المعدنية، مع إمكانية ضبط درجات الحرارة عبر 4 مراحل، عن طريق كبسة زر.

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

وتقدم تلك القفازات " Tour LT Heat-ST" ببطارية صغيرة داخل الأساور الخاصة به، مع امكانية امداد الطاقة لتسخين القفاز بقوة 7 فولت للحصول على تدفئة متساوية المجال، بينما يأتي بخامة مصنوعة من جلد الماعز للناحية العلوية، ومزيج من النسيج، إلى جانب دعامات لحماية القفاز.

ويمكن لهذ القفازات المطورة أن تستمر من 2.2 إلى فترة تقدر بـ 8 ساعات، مع إمكانية قراءة مستوى التدفئة عبر شاشة LED، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية والتي تعزز من قوة القفاز سواء من ناحية القبض، او التقنيات الفريدة الخاصة بهذا الإصدار.

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

ومن المفترض ان يقدم قفاز الدراجة النارية Tour LT Heat-ST بقيمة قدرها 250 يورو، مع مقاسات خارجية تصل إلى 5XL، مع لون خارجي بالأسود الكامل وبعض اللمسات الرمادية والدعامات.