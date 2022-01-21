عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين

قفاز فريد من نوعه
"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لت

يضم عالم الدراجات النارية الكثير من التقنيات، سواء كانت فنية مثل منظومة المحركات والتصميم الهيكلي الخاص بكل اصدار وعلامة تجارية ، بينما تتخذ إجراءات السلامة والأمان جانب كبير من الاهتمام أيضا.

 

لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين 

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين 

ولكن استطاعت احد الشركات السويسرية والتي تدعى IXS " اي إكس إس"، أن تقدم مفهوم جديد لمحبي الدراجات النارية لمزيد من الراحة والرفاهية، وذبلك بعد أن كشفت عن اصدار جديد وهو عبارة عن قفاز لليدين مدعوم بقدرات لتدفئة اليدين.

 

يعمل القفار المقدم من قبل IXS بواسطة احد بطاريات اليثيوم أيون خفيفة الوزن، بتقنية قابلة لإعادة الشحن، بينما دعمت بعدة عناصر مصممة من الالياف المعدنية، مع إمكانية ضبط درجات الحرارة عبر 4 مراحل، عن طريق كبسة زر.

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين 

وتقدم تلك القفازات " Tour LT Heat-ST" ببطارية صغيرة داخل الأساور الخاصة به، مع امكانية امداد الطاقة لتسخين القفاز بقوة 7 فولت للحصول على تدفئة متساوية المجال، بينما يأتي بخامة مصنوعة من جلد الماعز للناحية العلوية، ومزيج من النسيج، إلى جانب دعامات لحماية القفاز.

 

ويمكن لهذ القفازات المطورة أن تستمر من 2.2 إلى فترة تقدر بـ 8 ساعات، مع إمكانية قراءة مستوى التدفئة عبر شاشة LED، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية والتي تعزز من قوة القفاز سواء من ناحية القبض، او التقنيات الفريدة الخاصة بهذا الإصدار.

"قفاز فريد من نوعه" .. لمحبي الدراجات النارية تقنية جديدة لتدفئة اليدين 

ومن المفترض ان يقدم قفاز الدراجة النارية Tour LT Heat-ST بقيمة قدرها 250 يورو، مع مقاسات خارجية تصل إلى 5XL، مع لون خارجي بالأسود الكامل وبعض اللمسات الرمادية والدعامات.

الدراجات النارية الدراجات النارية لمحبي الدراجات النارية تدفئة اليدين تقنية جديدة

ترشيحاتنا

كارثة.. شخص يسير بشهادة وفاته بدلا من البطاقة ويوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

الحكمة من استحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين

خالد ميري: منتخب مصر حيرنا معاه.. وكيروش لا يريد دخول قلوب المصريين

أمريكا كانت رافضة.. محمد صبحى يكشف تفاصيل لأول مرة عن فارس بلا جواد

عالم أزهري: مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خوضا في حياة الآخرين والتشهير بهم ونفى عنه الدين.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

الصقيع مستمر وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

رسالة من الصحة للمواطنين: اللي عنده أعراض برد يتعامل على أنه مصاب بكورونا

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني .. انفجار هائل يضرب دولة أفريقية

8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار فيروس كورونا

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ