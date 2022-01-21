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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد ٢١ يناير .. اعرف شخصيتك من يوم ميلادك

صدى البلد

يحتفل مواليد   21 يناير، اليوم بيوم ميلادهم ووقد تكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج .

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء .

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الأصدقاء والأحباب
بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في 21 يناير ، يوفر الأصدقاء مصدرًا رائعًا  والزمالة. يتعلمون دروسًا مهمة من الأصدقاء ، على الرغم من أنهم على الأرجح سيوفرون القيادة. 

هم أكثر تقليدية في الأمور الرومانسية من العديد من برج الدلو.

 إنهم مهتمون  بدلاً من السعي وراء سلسلة من العلاقات.

 

الأطفال والعائلة
نشأ العديد من الأشخاص في 21  (يناير) وهم يشعرون بالتزامن مع تربيتهم في طفولتهم ، فقط ليكتشفوا عندما بلغوا منتصف العمر أنهم ما زالوا يعانون من الغضب والمشاكل التي لم يتم حلها. يمكن أن يطلبوا الوالدين.

 إنهم يتوقعون أن يتبع أطفالهم قواعد سلوك محددة وأن يتعاملوا مع المسؤولية في وقت مبكر.

الصحة
يعتبر الأشخاص الذين ولدوا في 21 يناير  غير معرضين للمرض أو الإصابة ، لذلك دائمًا ما يكون مفاجئًا إذا واجهوا مشكلة صحية. يمكن أن يكون الوزن مشكلة ، خاصة في وقت لاحق من الحياة. من المعروف أنهم يأكلون كميات كبيرة ، ولكن طالما بقوا نشيطين ، فلن يكون هناك احتمال كبير لزيادة أرطالهم.

الوظيفي والشؤون المالية
يجب أن يشعر الرجال والنساء في 21 يناير بأنهم هم من يتخذون القرارات في حياتهم المهنية. لديهم بعض الصعوبة في العمل مع الآخرين - الكمال جزء من المشكلة. إنهم متعصبون بنفس القدر بشأن مشاهدة كيفية إنفاق كل قرش.

الأحلام والأهداف
يمكن أن يصاب سكان 21 يناير بخيبة أمل عندما تصبح أهدافهم حقيقة - وتتلاشى دوافعهم. من الضروري أن يكون لديهم العديد من الأهداف لمنعهم من أن يصبحوا بلا اتجاه. عليهم أن يفهموا أن أفضل جهودهم ، وليس النجاح ، هو الذي يتوج إنجازاتهم.

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