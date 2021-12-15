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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. أكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

برج القوس من الأبراج النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.

وتختلف درجة تواجد هذه الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية هذا البرج.
 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 ديسمبر فإن ذلك يعني أنه يمكنك الحصول على مزايا مالية هائلة اليوم. إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملك ، فمن المحتمل أن تحصل على فرصة جيدة. في الوقت نفسه ، ويمكن للموظفين أيضًا التقدم. 

إذا كنت مرتبطًا بالقطاع المصرفي ، فمن المحتمل أن تحصل اليوم على بعض الأخبار الجيدة وسيكون اليوم يومًا مكلفًا للغاية من حيث المال. 

ويُنصح بالإنفاق فقط مع وضع ميزانيتك في الاعتبار. سيكون اليوم يومًا رومانسيًا للغاية مع شريك حياتك ويمكنك الذهاب في نزهة  بمكان جميل ومن المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلفا بالنسبة لك من حيث الصحة. 

نصيحة:

 عام ٢٠٢٢ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، إذا كنت تعمل في شراكة ، فلا تتخذ أي قرار على عجل اليوم. حاول تحسين العلاقة مع شريكك. 

يمكن تحسين حالتك المالية. إذا كنت تنفق بحكمة ، فيمكن أن تنتهي جميع مشاكلك المالية قريبًا ويوجد اليوم احتمال قوي بأن تحصل على فرصة جيدة لكسب المال وستكون صحة والديك جيدة وستحصل على دعمهم الكامل. 

وهناك علامات على فقدان المال اتخذ قراراتك المالية بحكمة ومن المرجح أن تظل الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. 

برج القوس:

 

من المحتمل أن يتدهور انسجامك مع أفراد الأسرة. أثناء التحدث اليوم ، استخدم كلماتك بعناية شديدة ، وإلا فقد يكون هناك مرارة في علاقتك. لن يكون سلوك زوجتك جيدًا تجاهك.

 سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث المال.

 

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي: 

 . عملك سوف يتحرك في اتجاه جديد. من ناحية أخرى ، ويمكن للموظفين الحصول على ثمار عملهم الشاق في شكل الحصول على منصب رفيع ، خاصة إذا كنت تقوم بوظيفة حكومية ، عندها يمكنك الحصول على النتيجة المرجوة ,سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث الصحة.

برج القوس الأبراج النارية شخصية اليوم شخصية اليوم في علم الأرقام علم الأرقام

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