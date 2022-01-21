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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احتفالًا بذكرى تأسيسها.. أبرز إصدارات أوبل وبداية انطلاقها

احتفالًا بذكرى تأسيسها
احتفالًا بذكرى تأسيسها .. ابرز اصدارات اوبل وبداية انطلاقها

تعتبر شركة اوبل واحدة من عمالقة مصنعي السيارات الألمانية حول العالم، حيث تمتلك تاريخ عريق وحافل بالإصدارات القوية والمتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وايضا فئة الكروس اوفر الشهيرة.

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احتفالًا بذكرى تأسيسها .. ابرز اصدارات اوبل وبداية انطلاقها

 

اسست شركة اوبل في 21 ينايرعام 1862، وذلك على يد "ادم اوبل"، حيث سميت بهذا الاسم نسبة له، بينما اتخذت مدينة روسلسهايم لتكون مقرها الرئيسي، لتبدأ في دخول مجال تصنيع السيارات في عام 1899، ويأتي العام 1929 ليشعد اندماج العملاقة الالمانية مع شركة جنرال موتورز الأمريكية. 

 

 

بداية الصانع الالماني اوبل 

 

في بداية الأمر كانت اوبل متخصصة في مجال  تصنع المعدات المنزلية وبالأخص مكائن الخياطة، لتكتسب شهرة واسعة بالسوق الاوروبي لفترة طويلة، حيث قدرت مبيعاتها سنويًا بعدد 2000 ماكينة، وهو رقم ضخم وخاصة في هذا الوقت بالسوق الاوروبية تحديدًا.

 

ابرز الاصدارات لشركة اوبل  

 

وعلى مدار التاريخ الممتد للصانع الالماني المخضرم ظهرت الكثير من الاصدرات القوية ومنها النسخة أوبل كاديت E التي انطلقت في عام 1985 و  أوبل أوميجا إيه التي بدأت في دخول خطوط الانتاج عام 1987، وغيرها من طرازات مميزة مثل النسخة الشهيرة فيكترا، و اوبل كورسا، والاشهر من فئتها النسخة اوبل استرا، والنسخة الفاخرة انسجنيا.

 

كما اطلقت اوبل باقة من سيارات الاستخدامات الخاصة التي تنضم لعائلة الـ VAN مثل النسخة، Panel و Minibus، بالاضافة إلى باقة من الاصدارات الجديدة مثل النسخة جراند لاند من فئة الـ SUV والتي تمتلك محرك 1600 سي سي بقوة مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، تعمل مع محرك رباعي الاسطوانات.

 

بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر التي تضم النسخة كروس لاند، والتي تعمل عبر محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية.

 

إلى جانب الكثير من الطرازات المختلفة، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، لتستمر لسلسة نجاحات العملاق الالماني منذ الانطلاق وحتى الاحتفال بذكرى التأسيس.

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