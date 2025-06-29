أندرويد ممكن يضيف ميزة من آيفون هتسهل مكالماتك بشكل كبير

تشير تقارير حديثة إلى أن جوجل تعمل على ميزة جديدة قيد التطوير لنظام أندرويد، تشبه إلى حد كبير ميزة "Contact Posters" التي قدمتها آبل في نظام iOS 17.

فقد كشفت عملية تحليل ملف APK للإصدار 4.55 من تطبيق Google Contacts عن وجود تعليمات برمجية تُشير إلى ميزة جديدة محتملة تُعرف باسم "بطاقات الاتصال" أو "Calling Cards".

الميزة تهدف، وفقًا للمعلومات الأولية، إلى تخصيص طريقة ظهور المستخدم عند إجراء مكالمة هاتفية، حيث تم رصد سلاسل برمجية تُظهر إمكانية استخدام صورة كصورة جهة اتصال وكذلك كبطاقة اتصال، ما يشير إلى تخصيص مرئي أكبر لشاشة الاتصال.

دعم للصور بملء الشاشة وخطوط مخصصة

العنصر اللافت في الكود البرمجي هو الإشارة إلى دعم الصور بملء الشاشة وخطوط مخصصة لبطاقة الاتصال، وهي وظائف مشابهة تمامًا لما تتيحه آبل من خلال ميزة Contact Posters، التي تسمح لمستخدمي آيفون بتخصيص اسمهم وصورتهم كما تظهر على شاشة مستقبل المكالمة.

وتتكامل هذه الميزة في iOS مع خاصية NameDrop التي تسمح بمشاركة البيانات الشخصية عبر تقريب الهاتفين من بعضهما البعض.

مزامنة بطاقات الاتصال عبر السحابة

في حالة جوجل، رُصدت إشارات إلى مزامنة بطاقات الاتصال عبر خدمات Google Play Services، ما يُلمّح إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه إعداد بطاقته الشخصية مرة واحدة واستخدامها عبر جميع أجهزته العاملة بنظام أندرويد.

قد تعزز هذه الخطوة من تجربة الاستخدام وتجعل واجهة المكالمات أكثر حيوية وخصوصية، خاصةً في بيئة تفتقر منذ سنوات إلى تغييرات بصرية ملحوظة.

الطرح لم يتأكد بعد

رغم ظهور الكود البرمجي الخاص بهذه الميزة، إلا أن جوجل لم تعلن رسميًا عن بطاقات الاتصال بعد، ولا يوجد ما يؤكد موعد طرحها أو حتى ضمان طرحها أصلًا. غالبًا ما تتضمن تحليلات ملفات APK ميزات قيد الاختبار لا يتم إصدارها في النهاية.

ومع ذلك، فإن إضافة مثل هذه الميزة تبدو منطقية في سياق التطور البصري والتفاعلي لتجربة الاتصال على أندرويد، خاصةً في ظل وجود ميزة مماثلة بالفعل على أجهزة آبل.

ومع تزايد رغبة المستخدمين في تخصيص هوياتهم الرقمية، فإن "بطاقات الاتصال" قد تمثل إضافة صغيرة ولكنها مؤثرة في تجربة المستخدم اليومية.