قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الأضرار.. جروسي: إيران قد تستأنف إنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر
الأهلي يفتح باب الاهتمام من جديد أمام «الحملاوي».. والزمالك يدخل على الخط |تفاصيل
إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي
مع ارتفاع درجات الحرارة .. مشروبات طبيعية لترطيب الجسم | تعرف عليها
كيفية إسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء تجيب
18 فتاة في نعوش الأمل .. ولميس الحديدي: الكارثة تتكرّر على الطريق الإقليمي
احتفالًا بـ العام الهجري .. متحف المنيل يستعرض قطعًا أثرية مميزة | شاهد
عادل عبد الرحمن: أؤيد رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في هذه الحالة
نيابة عن وزير الأوقاف.. وفد يقدّم واجب العزاء في شهيدات المنوفية | صور
عبدالواحد السيد يعتذر عن منصب المشرف العام على قطاع الناشئين بالزمالك
وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التعاون الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة
جدو: لقب إفريقيا حلم تحقق .. والدوري ما زال في الملعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد ممكن يضيف ميزة من آيفون هتسهل مكالماتك بشكل كبير

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

تشير تقارير حديثة إلى أن جوجل تعمل على ميزة جديدة قيد التطوير لنظام أندرويد، تشبه إلى حد كبير ميزة "Contact Posters" التي قدمتها آبل في نظام iOS 17. 

فقد كشفت عملية تحليل ملف APK للإصدار 4.55 من تطبيق Google Contacts عن وجود تعليمات برمجية تُشير إلى ميزة جديدة محتملة تُعرف باسم "بطاقات الاتصال" أو "Calling Cards".

الميزة تهدف، وفقًا للمعلومات الأولية، إلى تخصيص طريقة ظهور المستخدم عند إجراء مكالمة هاتفية، حيث تم رصد سلاسل برمجية تُظهر إمكانية استخدام صورة كصورة جهة اتصال وكذلك كبطاقة اتصال، ما يشير إلى تخصيص مرئي أكبر لشاشة الاتصال.

دعم للصور بملء الشاشة وخطوط مخصصة

العنصر اللافت في الكود البرمجي هو الإشارة إلى دعم الصور بملء الشاشة وخطوط مخصصة لبطاقة الاتصال، وهي وظائف مشابهة تمامًا لما تتيحه آبل من خلال ميزة Contact Posters، التي تسمح لمستخدمي آيفون بتخصيص اسمهم وصورتهم كما تظهر على شاشة مستقبل المكالمة.

 وتتكامل هذه الميزة في iOS مع خاصية NameDrop التي تسمح بمشاركة البيانات الشخصية عبر تقريب الهاتفين من بعضهما البعض.

مزامنة بطاقات الاتصال عبر السحابة

في حالة جوجل، رُصدت إشارات إلى مزامنة بطاقات الاتصال عبر خدمات Google Play Services، ما يُلمّح إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه إعداد بطاقته الشخصية مرة واحدة واستخدامها عبر جميع أجهزته العاملة بنظام أندرويد. 

قد تعزز هذه الخطوة من تجربة الاستخدام وتجعل واجهة المكالمات أكثر حيوية وخصوصية، خاصةً في بيئة تفتقر منذ سنوات إلى تغييرات بصرية ملحوظة.

الطرح لم يتأكد بعد

رغم ظهور الكود البرمجي الخاص بهذه الميزة، إلا أن جوجل لم تعلن رسميًا عن بطاقات الاتصال بعد، ولا يوجد ما يؤكد موعد طرحها أو حتى ضمان طرحها أصلًا. غالبًا ما تتضمن تحليلات ملفات APK ميزات قيد الاختبار لا يتم إصدارها في النهاية.

ومع ذلك، فإن إضافة مثل هذه الميزة تبدو منطقية في سياق التطور البصري والتفاعلي لتجربة الاتصال على أندرويد، خاصةً في ظل وجود ميزة مماثلة بالفعل على أجهزة آبل. 

ومع تزايد رغبة المستخدمين في تخصيص هوياتهم الرقمية، فإن "بطاقات الاتصال" قد تمثل إضافة صغيرة ولكنها مؤثرة في تجربة المستخدم اليومية.

أندرويد جوجل iOS 17 Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

صورة أرشيفية

بالأسماء .. 12 مصابا في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة بالمنوفية

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

ترشيحاتنا

حادث انفجار سيارة بنزين

على غرار سائق العاشر.. شاب ينقذ الجيارة من كارثة

الأهلي يصيح باللاعبين

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

حادث

أطاحت بالجميع.. قصة حادث حديقة حي النرجس بالتجمع

بالصور

على البحر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز

شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق

الارق
الارق
الارق

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد