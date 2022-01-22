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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مكرم الحزقي يحلل أبرز أرقام وعناصر دور المجموعات فى أمم إفريقيا

أمم إفريقيا فى الكاميرون
أمم إفريقيا فى الكاميرون

سلط المحلل التونسي مكرم الحزقي الضوء على أبرز الأرقام والعناصر فى المنتخبات الإفريقية بعد إنتهاء دور المجموعات فى بطولة كأس أفريقيا للأمم بالكاميرون.

 

قال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: خلال الدور الأول بالنسبة لي العديد من اللاعبين فى صفوف منتخبات بلادهم كانوا ممتازين آدائهم الفني والتكتيكي كان على مستوى عالي وقدموا الإضافة الى منتخباتهم خلال 3 مباريات يأتي أبرزهم سفيان بوفال الدولي المغربي الذى يعتبر واحد من بين أفضل اللاعبين الى جانب مهاجم منتخب الكاميرون أبوبكر فنسينت هداف البطولة حتى الآن.

 

تابع: جناح منتخب نيجيريا سايمون موزيس يصنع الفارق فى المباريات التى شارك خلالها أمام منتخب مصر والسودان وغينيا بيساو وساهم فى تصدر النسور النيجيرية منافسات المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من ثلاث انتصارات.

 

أضاف: نجم وسط منتخب غينيا نابي كيتا رائع وقائد بعقلية لا تتوفر كثيرا عند عدة نجوم في هذا الكان إلى جانب وسط منتخب مالي آمادو هايدرا الذي يتميز بالجودة العالية إضافة إلى لاعب وسط  منتخب كوت ديفوار جون سيري دى ممتاز وأداءه لافت ويعد ثاني أكثر لاعبي دور المجموعات صناعة للفرص في المباريات حيث صنع 9 فرص وشارك فى 165 دقيقة لعب وسجل هدفين ضد غانا والجابون وهو لاعب ممتاز فنيا في الثلث الأخير وتكتيكيا كذلك أصبح أكثر نضج عما كان عليه سابقا من خلال احتكار مبالغ فيه للكرة وعدم القيام بواجباته الدفاعية واللعب بعقلية المجموعة أصبح واضحا على أداءه وشغف كبير لإثبات نفسه وجرأة في لعبه ومهاري وسريع من خلال تحركاته وخلق المساحات ويستطيع اللعب جناح يسار وخلف المهاجم.

 

قرعة تصفيات المونديال

ويقيم غدا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 5 عصرا.

 

ويأتي في التصنيف الأول كل من: السنغال، الجزائر، تونس، نيجيريا، المغرب.


وفي التصنيف الثاني: مصر، غانا، مالي، الكونغو، الكاميرون.

 

الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.

 

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون هذا هو أول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

 

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، لتأتي مصر في التصنيف الثاني.

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر ،  تزامنا  مع قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المقامة غدا في تمام الساعة 5 عصرا.

 

وتصدر هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر # قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”

سفيان بوفال منتخب الكاميرون أبوبكر فنسينت منتخب نيجيريا سايمون موزيس منتخب مصر والسودان نابي كيتا منتخب غينيا

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