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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مجدى الهوارى برفقة الهام شاهين ويسرا ولبلبة

صدى البلد

نشر  المخرج  مجدى الهواري ، صورة جديدة عبر قصته علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”.

وظهر مجدي الهوارى في الصورة برفقة عدد من الفنانات أبرزهم يسرا و لبلبلة والهام شاهين، مما نال إعجاب متابعيه.

وكان المخرج مجدي الهواري نشر صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد دايما عامر و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .

وظهر مجدي الهواري، في الصورة بصحبة  مصطفي شعبان ولبلبة وعدد كبير من النجوم وعلق قائلًا: "دايمًا عامر ".

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف  أحمد عبد الفتاح.

وقال الفنان مصطفى شعبان ، إن مسلسله الجديد «دايما عامر»، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل يظهر فيه بشكل مختلف وعكس ما قدمها من قبل على الشاشة الفضية.

مصطفى شعبان إلهام شاهين ميرنا نور الدين التواصل الاجتماعي الفن الفنان مصطفى شعبان احمد الشامي أحدث ظهور اجتماع

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