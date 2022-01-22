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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة : الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل أعراض كورونا ومنع دخول المستشفيات |فيديو

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر والعالم بعد عامين من التعامل مع كورونا أصبحوا أكثر علما ودراية وخبرة وتسليحا في مواجهة الفيروس، خصوصًا وأنه لم يكن لدينا علم عن طرق الانتشار أو أدوية أو لقاحات.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أننا الآن أصبحت لدينا أسلحة أكثر ومعرفة بطرق انتشار الفيروس، وأصبحا أن التلقيح أحد أهم العوامل التي تقلل من الأعراض والوفيات، مؤكدا أن الدولة تعمل على الوصول بمعدلات التلقيح إلى اكثر من 70% من الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 40% من الفئات المستهدفة حتى الآن، لافتا إلى أن الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل الأعراض ومنع الدخول إلى المستشفيات، وأن الإجراءات الاحترازية مهمة جدا ووسائل تحافظ على الصحة العامة.

وأوضح أن مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية وبشكل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها كميات كبيرة من اللقاحات ومتنوعة، فاللقاحات تكفى الفئات المستهدفة والجرعات التعزيزية والنزول بالسن إلى 12 عاما.

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