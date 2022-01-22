شاهد| كيف تحولت أقوى فتاة في العالم بعد 6 سنوات من غيابها|صور

تحولت فتاة كانت تلقب بأقوى مراهقة والتي كانت تحمل أوزان تصل بنحو 145 كجم وهي في 15 عاماً، تماما بعد أن أصبحت شخصية مؤثرة عبر الإنستجرام.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، كانت الفتاة الروسية "ماريانا نوموفا" تتنافس في مسابقات رفع الأثقال وهي بعمر 15 عامًا ، و أذهلت الحكام والمنافسين بقدراتها.

ماريانا نوموفا

وأوضحت الصحيفة أن المراهقة الروسية كانت قد تمت استضافتها من قبل النجم الأمريكي أرنولد شوارزنيجر حين كانت تنافس بأحد مسابقات رفع الأثقال.

وتمكنت الفتاة في عام 2015 خلال مسابقة رفع الأثقال من حمل 145 كيلو جراما في إنجاز عالمي دفع، النجم “أرنولد شوارزنيجر” إلى احتضانها.

ماريانا نوموفا

وبعد هذه المسيرة القوية أصبحت "ماريانا " اقوى مراهقة بالعالم بشكل مختلف عن السابق، حيث حصلت على ماجستير في الرياضة الروسية من الدرجة الدولية.

ماريانا نوموفا

كما بات شكلها مختلفا تماماً عن السابق، وذلك بعد أن اصبح عمرها الحالي 22 عاماً، حيث أصبحت الآن شخصية مؤثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتسافر حول العالم لصنع محتوى مفيد للناس، وذلك بعد أن توقفت في عام 2016 عن مسيرتها في رفع الأثقال.