اقتصاد السعودية|وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفّذ عددًا من الدراسات والأبحاث خلال عام 2021

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال عام 2021م عددًا من التجارب والأبحاث؛ لتحقيق الجودة والاستدامة والتميز على الطرق التابعة للوزارة ، من خلال تنفيذ تجارب وأبحاث منها دراسة تقييم أداء دهانات الطرق ، حيث نُفِّذَت الدراسة على عدد من الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، وتستهدف الدراسة تقييم أساليب اختيار مواد الدهانات، بالإضافة إلى الارتقاء بالجودة والانعكاسية وتحسين السلامة على الطرق ، وقد نتج عن هذه الدراسة تطوير دليل يتضمن أسس اختيار مواد الدهانات وأساليب التنفيذ.



وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس"، إنه من الدراسات التي قامت بها الوزارة دراسة تطوير خلطات إسفلتية للمعالجات السطحية الرقيقة ، وتهدف إلى تطوير أساليب صيانة الطرق والتحكم بالتكاليف، وزيادة مقاومة الانزلاق، والارتقاء بجودة وأمان القيادة، وتكمن مخرجات هذه الدراسة في تطوير الدليل الفني لأعمال التصميم والإنتاج والتنفيذ للخلطات المطورة.



كما قامت الوزارة بدراسة تقييم أساليب تصميم الخلطات الإسفلتية،إذْ تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أداء الخلطات الإسفلتية المصممة بنظام سوبيروف وطريقة مارشال، بالإضافة إلى تقييم أداء الخلطات الإسفلتية المتضمنة إضافة للمحسنات البيتومينية، كما تهدف الدراسة إلى الارتقاء بالأداء وسنوات الخدمة للطرق، وتكمن مخرجات الدراسة في تطوير أساليب تصميم الخلطات الإسفلتية.



كما قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتقييم خلطات إسفلتية خاصة بالطرق الزراعية، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم سماكات الرصف للطرق، وتقييم الحاجة إلى إضافة المحسنات، بالإضافة إلى تقييم التأثير الهدّام للشاحنات على الطرق، وتكمن مخرجات هذه الدراسة في تطوير دليل فني لأسس تقييم الأداء لشبكة الطرق.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم عبر مختبرها المركزي الذي يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط بتنفيذ عدد من التجارب والأبحاث العلمية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق ، كما تهدف هذه الدراسة لمواكبة أحدث ماتوصلت له التجارب العملية وبما ينسجم مع توجُّه الوزارة في تبني التقنيات الحديثة والآليات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.