اقتصاد السعودية.. بيع 10 أطنان خلال ستة أيام بمهرجان جازان للعسل

بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام الستة الماضية من مهرجان جازان للعسل السابع أكثر من 10 أطنان من العسل، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”.



وتراوحت أسعار العسل للكيلو الواحد بين 300 ريال إلى 1900 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و 350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1900 ريال.

وأوضح مدير المهرجان سليمان غزواني أن المهرجان يسجل نسبًا مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان.

مبينًا أن عسل السدر يعد أكثر الأنواع طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالًا في" قبة العسل" بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.