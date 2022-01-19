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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أرامكو توقع عدداً من الاتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي - الكوري

ارامكو
ارامكو

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية رائدة، بهدف تعزيز إستراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.


وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي عُقد في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، بحضور فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

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ووقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر)، لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن، يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية، والتجهيزية، مثل الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلّي.


ويستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويًا، ويرتكز أساسًا على صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية، كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسّع في السوق الخليجية.


وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا.


وتخطط الشركات أيضًا لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين - وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا، ويمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل أيضًا احتجاز الكربون وتخزينه.


وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) لبحث حلول تمويل إستراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.


من جهته أعرب المهندس أمين الناصر عن سعادته بتوقيع أرامكو السعودية 10 اتفاقيات مع مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات الكورية الرائدة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي لاستكشاف المزيد من الفرص مع تركيزنا على 4 مجالات هي: تنمية طاقة الهيدروجين، وتقنيات التحويل المباشر للسوائل إلى كيميائيات، وتشكيل وصب المعادن، وكذلك التعاون في مجال التمويل مع بنك الصادرات والواردات الكوري، مبيناً أن أرامكو السعودية تعتبر حضورها في السوق الكورية مهم جدًا، مشيراً إلى أن الشركة تُعتبر أكبر مورد للنفط إلى كوريا.

كما أن لديها استثمارات إستراتيجية دولية في كوريا ضمن منظومتها العالمية للتكرير والكيميائيات، ومن أبرز تلك الاستثمارات مصفاة إس أويل، وكذلك مصفاة بنك هيونداي. وبالإضافة لذلك هناك شراكة مهمة مع كوريا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.


وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الرائدة، وفتح فرص جديدة في مجالات التقنيات المتقدمة، والبناء، والتمويل، مما يؤكد التزام أرامكو السعودية في دفع عجلة التنمية من خلال الشراكات العالمية.

السعودية الملك سلمان الصادرات والواردات اقتصاد السعودية الاستثمار

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