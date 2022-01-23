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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان

لبنان والكويت
لبنان والكويت

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، اليوم الأحد، عدم توجه بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ أحمد الناصر: "نرحب باللبنانيين بجميع مستوياتهم لزيارة الكويت"، مضيفاً: «أن زيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي».

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ولفت خلال مؤتمر صحفي من قصر بعبدا في بيروت: «أحمل رسالة عبارة عن أفكار وإجراءات لبناء الثقة مع لبنان»، مشددا على أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وتعمل على إجراءات بناء الثقة بما يفيد الجميع.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، استقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، مساء أمس السبت، بالسراي الحكومي في بيروت، فور وصوله الى لبنان في زيارة رسمية تستمر يومين.

وخلال الاجتماع رحب ميقاتي بزيارة وزير الخارجية الكويتي، التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت، مقدما الشكر لدولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفها الدائم الى جانب لبنان.

من جانبه، قال وزير خارجية الكويت "أحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد ان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثاً ان يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه".

وأضاف الصباح أن "المنطلق الكويتي الخليجي سيبدأ بخطوات عملية وهي منسقة بين جميع الدول الخليجية ووما نريده أن لا يتدخل لبنان في شؤون غيره".

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