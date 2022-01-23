رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول ..صور

واصل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم الأحد، جولاته لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي 2021-2022، وتابع رئيس الجامعة، سير الامتحانات بكلية الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب، الأعمال، المعاملات القانونية الدولية يرافقه كل من الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، والدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم والدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الأعمال والدكتور حسين الماحي عميد كلية المعاملات القانونية الدولية.

وأكد “الخولي”، أن جميع كليات الجامعة ملتزمة بالخطة الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تتضمن عددا من الضوابط والإجراءات، لاتباعها خلال أعمال الامتحانات للحد من تفشي الوباء منها؛ توفير أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج المباني، والالتزام بالتعقيم اليومي بكل لجنة عقب انتهاء الامتحان، وتعليق إرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها منعًا للتزاحم، إلى جانب توفير غرفة للعزل الصحي، والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لضمان سهولة الدخول وعدم التكدس .

وشدد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على ضرورة تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعدتها إدارة الجامعة والتأكد من تلقي جميع الطلاب التطعيم ضد فيروس كورونا وإظهار كل طالب لكارت التطعيم الخاص به، موجها بضرورة انتظام عملية التصحيح بصفة يومية لضمان إعلان النتائج في موعدها، مشيدا بالانضباط والانتظام في أثناء سير الامتحانات، وعدم تسجيل أي شكاوى أو حالات غش.

واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان، كما استمع إلى آراء الطلاب حول الورقة الامتحانية ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

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