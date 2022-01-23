الفنان مراد منير يستغيث: الحقوني هطرد من شقتي.. شاهد

مأساة كبرى يتعرض لها المخرج المسرحي الكبير مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال وابناها يوسف وليلى مراد، بعد أن حصلت صاحبة الشقة التى يسكنون فيها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الايجار واحقيتها فى استعادة الشقة التى يستأجرها المخرج الكبير منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد.

وقال "مراد منير" ان العقد الذي بينه و بين مالكة الشقه قد انتهي و انه كان المفترض ان يغادر المنزل لكنه لم يغادر، وقامت صاحبة الشقه برفع قضيه علية حتي يغادر، لكنه قام بعمل استشكال لكنه تم رفضه و قام قسم الشرطه بمطالبته بمغادرة الشقه فورًا.



وأكد "منير" انه يعلم جيدًا انه من حق المالكة أن تأخذ الشقة و انه سوف يقوم بدفع الإيجار المتأخر عليه لكن هو يريد مهله من الوقت ليس اكثر، و قامة ابنته "ليلي" بالبحث عن شقه ايجار جديد حتي ينقل إليها لكن الظروف المالية صعبه جدًا.



وأضاف انه قام بالاتصال بنقيب الفنانين الدكتور "اشرف ذكي" وأنه قام بمتابعة الموضوع معه و قام مجلس النواب بمناقشة الموضوع و سوف يتم حله في أقرب وقت، مضيفًا انه تم إعطاؤه مهلة إضافية لمغادرة الشقة.



ولفت "مراد منير" انه لم يمتلك شقه تمليك لان قبل وفاة الفنانة الراحلة "فايزة كمال" قام احد أصدقائه و هو دكتور كبير و كان مقرب جدًا منه و كان يعالج زوجته، ملفتًا قام بنصيحته ان يدخل بكل أمواله في مشروع معه ليدخل له دخل كل شهر، فقام صديقه بسرقته.



واختتم انه قام بكتابة الكثير من الأعمال المسرحية لكن لم يجد من يساعده، و ان كثير من الفنانين تتلمذوا على يده و خرجوا فنانين كبار.

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