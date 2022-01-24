ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في شمال غربي باكستان إلى 12 قتيلا

أفادت تقارير إعلامية باكستانية الليلة، أن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية الناجمة عنها فى شمال غربي باكستان قد ارتفع إلى 12 قتيلا على الأقل، وذلك بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.



وذكرت شبكة "سماء" التليفزيونية الإخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أن هناك نساء وأطفالا بين أؤلئك القتلى الذين تم فقدانهم من جراء انهيارات أرضية وانهيار أسقف عدة منازل بسبب الأمطار التى تهطل بصورة غزيرة على إقليم " خيبر باختونخوا " شمال غربي باكستان منذ أول أمس الجمعة.



ونقلت الشبكة عن السلطات المختصة بإدارة مكافحة الكوارث في الإقليم قولها إن عشرات من المنازل والمباني تعرضت لتدمير كامل أو أضرار جزئية.



وأشارت السلطات إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية لمحاولة البحث عن أي أشخاص محاصرين بين الأنقاض، وأنه تم التمكن من تطهير العديد من الطرق التي تسببت الانهيارات الأرضية فى إغلاقها.

