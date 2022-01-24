طه إسماعيل : كيروش فشل في التعامل مع النجوم

قال طه إسماعيل، نجم الكرة المصرية السابق، إن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر أهدر الكثير من الوقت مع الفريق في الفترة الماضية، خاصة في ظل تجربة العديد من اللاعبين.

وأضاف طه إسماعيل في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كيروش أضاع أربعة شهور مع منتخب مصر بدون فائدة للفريق".

وتابع: "طريقة لعب كيروش غير واضحة، وهو أفقد اللاعبين الثقة في أنفسها".



وأوضح أن إدارة التعامل مع النجوم أهم من الفنيات داخل الملعب، مؤكدا أن كرة القدم ليست داخل المستطيل الأخضر فقط.

واختتم طه اسماعيل "كارلوس كيروش مدرب المنتخب فشل في التعامل مع نجوم منتخب مصر ، أهم شئ في علاقة المدير الفني باللاعبين قدرته على إقناعهم به كمدرب قادر على قيادة الفريق للنجاحات".