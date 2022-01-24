مراسل " العربية " ينجو بإعجوبة من قذيفة سقطت عليه في سوريا | شاهد

عرضت فضائية " العربية " مشهدا يظهر فيه مراسلها وهو يتفادى إحدى القذائف التي كادت أن تسقط فوق رأسه ، بمحيط سجن " غويران بسوريا .

وحدث ذلك خلال المواجهات الدامية بين قوات سوريا الديمقراطية ، وعناصر تنظيم " داعش ".

وقتل 136 شخصا على الأقل في الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من التحالف الدولي، إثر هجوم للتنظيم الإرهابي على سجن غويران شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمي "الأحد".

وتحدث المرصد عن مقتل "84 من تنظيم داعش و45 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسبعة مدنيين" في أحدث حصيلة.

والهجوم الذي يشنه تنظيم داعش على سجن غويران، هو الأكبر والأعنف“منذ إعلان القضاء على خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.