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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستعد لـ افتتاح أكبر مدينة طبية في اليمن

صدى البلد

يضع مهندسون يمنيّون اللمسات الأخيرة قبل افتتاح أكبر مدينة طبية في اليمن، والتي ستكون رافدا صحيا نوعيا يعود نفعها على الملايين.

وتموّل دولة الإمارات العربية بناء "مدينة زايد الطبية" التي يتوقع أن يشكل افتتاحها المقرر بعد نحو شهر، في مديرية المخا المطلة على البحر الأحمر والتابعة إداريا لمحافظة تعز، إضافة نوعية إلى قوام القطاع الطبي.

وستحتوي "مدينة زايد الطبية" على تخصصات لم تكن متوافرة في السابق، لكن الأهم من ذلك هو اشتمالها على أقسام العمليات الجراحية المختلفة، وهو ما سيتيح للسكان الحصول على الخدمات الطبية التي ظلوا يفتقرون إليها ويسافرون إلى خارج اليمن بهدف الحصول عليها.

وعدد الدكتور المقبلي الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير المستشفى السعودي بمديرية المخا، أهم تلك التخصصات، ومنها "أقسام العظام، الأسنان، العيون وظائف الكلى، فضلا عن غرف إجراء العمليات الجراحية الشاملة".

وقال المسؤول الصحي: "بعد أن كان من النادر العثور على طبيب يجري عملية جراحية في العظام مثلا أو في مجال العيون أو الكلى، فإن المرضى في تلك المناطق، لن يكونوا بحاجة للسفر إلى مدن أخرى لتلقي العلاج".

وتقع المدنية الطبية، بجانب المستشفى السعودي في مدينة المخا التي تشتهر بميناء تاريخي صدرت منه شحنات القهوة إلى العالم، وستسهم في تعزيز أداء القطاع الطبي الذي تأثر كثيرا بحرب مليشيات الحوثي.

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