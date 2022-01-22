لبنان يبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي في هذا الموعد

قال مصدر حكومي في لبنان لوكالة "رويترز"، إن مسؤولين لبنانيين يبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي الاثنين.

أبلغ متحدث باسم صندوق النقد الدولي "رويترز" السبت، بأن فريقاً من الصندوق يبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في ذات الموعد.

وكانت الحكومة اللبنانية، قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

ومن المقرر أن تعقد حكومة لبنان، اجتماعا بعد يوم الاثنين، لمناقشة موازنة 2022 لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.

وسمح مصرف لبنان المركزي للبنوك التجارية، بشراء أي كمية من الدولارت بسعر منصة الصيرفة التابعة له،وذلك في سياق الإجراءات التي يعمل عليها البنك لدعم الليرة.

ذكرت مصادر أن العديد من الإصلاحات التي قد يطالب بها صندوق النقد الدولي، ومنها خفض الدعم وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في النظام المالي اللبناني الذي تشوبه الفوضى، قد أصبحت حقيقة واقعة مع شح العملة الصعبة.