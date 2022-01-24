خبير ينصح بمكمل غذائي يمد الجسم بالطاقة | فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، خبير تغذية، إن منتج " كلوسيز CLO " بزيت كبد الحوت، عبارة عن أقراص فيتامينات تحتوى على أوميجا 3 ، وفيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون مفيدة تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

وأضاف خبير تغذية، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كلوسيز عبارة عن مكمل غذائى، وأمن لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع خبير تغذية، أن " كلوسيز " يشتمل على 5 مكونات هامة ومنها إمداد الجسم بالطاقة والحيوية ، المناعة ، صحة العظام والأسنان ، تخفيض الكوليسترول والمواد السامة بالجسم ، مفيدة للبشرة وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة .

واستكمل خبير تغذية، إلى أن المادة الخام “كلوسيز” مستوردة من الخارج ، ومفيد لأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط ، السكري بالإضافة لدرجة أمنه وسلامته ومتاح إعطائه للأطفال من عمر عام .