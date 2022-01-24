صلاح حليمة: زيادة صادراتنا لدول أفريقيا لـ 10 مليارات دولار عام 2025

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك جهودا قوية لتعزيز العلاقات مع دول أفريقيا، خاصة منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية على مستوى القارة، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك خطة مصرية لزيادة الصادرات المصرية بما يقرب من 10 مليارات دولار فى عام 2025 .

وتابع أنه تم إعطاء أولويات لمنطقة غرب إفريقيا، بحيث أن هناك فرص واعدة تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية فى هذا الصدد، كما أن هناك أليات ورؤى تم رصدها لزيادة حجم الصادرات والتبادل التجارى وزيادة الدور المصرى فى دول مجموعة الإيكواس.