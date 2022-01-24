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أخبار البلد

أبرز تصريحات وزيرة التضامن بافتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان بالصعيد

صدى البلد

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول أمس السبت، المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الاقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي جمعية الأورمان .

وشهدت المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وجاءت أبرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي كالتالي:

- المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان إضافة جديدة للخدمات الطبية
- المستشفى يضم فريقًا متخصصًا من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال

- بنك ناصر الاجتماعي دعم المرحلة الثانية للمستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسي مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين.

- نناشد القطاع الخاص المشاركة في دعم مثل هذه الجهود، لأن ذلك ينطلق من رسالة خاصة لخدمة المجتمع، ولدعم الفئات الخاصة التي هي جزء مهم للغاية من المسؤولية المجتمعية.

- المجتمع المدني في مصر يشهد نهضةً ملحوظةً ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306948441471171&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa

https://fb.watch/aKxgv22-a1/

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