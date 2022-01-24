عدد طلاب الجزائر في جامعة الأزهر وأوجه التعاون بين الجانبين.. تعرف عليه

تربط مصر والجزائر، علاقات وطيدة في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بإرسال الطلاب الوافدين من الجزائر للدراسة في الأزهر الشريف.

وفي تصريح سابق، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عمق ومتانة العلاقة بين مصر والجزائر وقيام الأزهر بتعزيز هذه العلاقات من خلال مكانته العلمية والدعوية وتطوير التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الجزائرية ومراكز البحوث بين الجانبين.

وترسل الجزائر أبناءها الطلاب للدراسة في الأزهر الشريف، ويحظى هؤلاء الطلاب بمعاملة راقية واهتمام بالغ النظير، حتى أن أحد أبناء الجزائر فاز بمنصب رئيس برلمان الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف والذي يتولى مهمة حل مشكلات الطلاب الوافدين من جميع دول العالم وتوصيل صوتهم لشيخ الأزهر بشكل مباشر.

عدد طلاب الجزائر في جامعة الأزهر

وقال مصعب فرج الله، أحد الوافدين من دولة الجزائر للدراسة في جامعة الأزهر، ورئيس برلمان الطلاب الوافدين، إن عدد الطلاب الوافدين من الجزائر للدراسة في جامعة الأزهر يبلغ 130 طالبا هذا العام.

وأضاف فرج الله، لصدي البلد، أن منظمة خريجي الأزهر، ليس لها فرع في دولة الجزائر، منوها بأن هناك تنسيقا لتعزيز التعاون بين الأزهر والجزائر في الفترة المقبلة بعد زيارة الرئيس الجزائري اليوم إلى مصر.

وذكر أنه حضر لقاء اليوم بين الرئيس عبدالمجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن الرئيس الجزائري خاطبه أمام الجميع اليوم لتجهيز نفسه للتنسيق في التعاون بين البلدين في الفترة القادمة.

وأوضح أن الجزائر حاليا تبني الجامع الأعظم، والذي يعد من أكبر المساجد في العالم وسيشمل أنشطة مختلفة دعوية وتعليمية بعد افتتاحه.

حل مشكلات الطلاب الوافدين

وكشف مصعب رابح فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والمنتخب حديثا، عن وجود خطة من كل أعضاء البرلمان لتطوير العملية التعليمية وحل كل المشكلات التي تعوق الوافدين.

وقال فرج الله ، لصدى البلد، إنه تم طلب خطة من كل طالب يترأس لجنة داخل البرلمان وتسليمه لرئيسه خلال يومين ليتم مراجعتها ومناقشتها والبدء في التنفيذ.

كما تم التأكيد على تحمل المسؤولية والجدية والحزم في العمل، مشددا على أنه لا مجال لمن يعمل لمصلحته الخاصة على حساب هذا الكيان وكذلك لا تساهل مع المقصرين بحجة أننا متطوعون ، مؤكدا على ضرورة التميز والإبداع في العمل، وواصل "من كان ولاؤه لغير هذا هذا الكيان والأزهر فلا وجود له في هذا المكان".

وأضاف أن الطالب عندما يكون لديه مشكلة تشغل باله فإن هذا يؤثر على دراسته وتحصيله العلمي والبرلمان إنما أسس لحل المشاكل الطلابية. كما نبه أيضا على العمل بروح الفريق الواحد وحسن التعامل مع الآخرين.