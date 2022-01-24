عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عدد طلاب الجزائر في جامعة الأزهر وأوجه التعاون بين الجانبين.. تعرف عليه

دولة الجزائر
دولة الجزائر

تربط مصر والجزائر، علاقات وطيدة في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بإرسال الطلاب الوافدين من الجزائر للدراسة في الأزهر الشريف.

وفي تصريح سابق، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عمق ومتانة العلاقة بين مصر والجزائر وقيام الأزهر بتعزيز هذه العلاقات من خلال مكانته العلمية والدعوية وتطوير التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الجزائرية ومراكز البحوث بين الجانبين.

وترسل الجزائر أبناءها الطلاب للدراسة في الأزهر الشريف، ويحظى هؤلاء الطلاب بمعاملة راقية واهتمام بالغ النظير، حتى أن أحد أبناء الجزائر فاز بمنصب رئيس برلمان الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف والذي يتولى مهمة حل مشكلات الطلاب الوافدين من جميع دول العالم وتوصيل صوتهم لشيخ الأزهر بشكل مباشر.

عدد طلاب الجزائر في جامعة الأزهر 

وقال مصعب فرج الله، أحد الوافدين من دولة الجزائر للدراسة في جامعة الأزهر، ورئيس برلمان الطلاب الوافدين، إن عدد الطلاب الوافدين من الجزائر للدراسة في جامعة الأزهر يبلغ 130 طالبا هذا العام.

وأضاف فرج الله، لصدي البلد، أن منظمة خريجي الأزهر، ليس لها فرع في دولة الجزائر، منوها بأن هناك تنسيقا لتعزيز التعاون بين الأزهر والجزائر في الفترة المقبلة بعد زيارة الرئيس الجزائري اليوم إلى مصر.

وذكر أنه حضر لقاء اليوم بين الرئيس عبدالمجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن الرئيس الجزائري خاطبه أمام الجميع اليوم لتجهيز نفسه للتنسيق في التعاون بين البلدين في الفترة القادمة.

وأوضح أن الجزائر حاليا تبني الجامع الأعظم، والذي يعد من أكبر المساجد في العالم وسيشمل أنشطة مختلفة دعوية وتعليمية بعد افتتاحه. 

حل مشكلات الطلاب الوافدين

وكشف مصعب رابح فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والمنتخب حديثا، عن وجود خطة من كل أعضاء البرلمان لتطوير العملية التعليمية وحل كل المشكلات التي تعوق الوافدين.

وقال فرج الله ، لصدى البلد، إنه تم طلب خطة من كل طالب يترأس لجنة داخل البرلمان وتسليمه لرئيسه خلال يومين ليتم مراجعتها ومناقشتها والبدء في التنفيذ.

كما تم التأكيد على تحمل المسؤولية والجدية والحزم في العمل، مشددا على أنه لا مجال لمن يعمل لمصلحته الخاصة على حساب هذا الكيان وكذلك لا تساهل مع المقصرين بحجة أننا متطوعون ، مؤكدا على ضرورة التميز والإبداع في العمل، وواصل "من كان ولاؤه لغير هذا هذا الكيان والأزهر فلا وجود له في هذا المكان".

وأضاف أن الطالب عندما يكون لديه مشكلة تشغل باله فإن هذا يؤثر على دراسته وتحصيله العلمي والبرلمان إنما أسس لحل المشاكل الطلابية. كما نبه أيضا على العمل بروح الفريق الواحد وحسن التعامل مع الآخرين. 

الطلاب الوافدين الأزهر شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الأزهر الازهر الشريف الرئيس الجزائرى

ترشيحاتنا

المالية: 27 وزارة وهيئة مستقلة صرف موظفوها رواتب شهر يناير اليوم

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى ذكي ؟

أداء أسطوري.. جزر القمر تودع أمم أفريقيا بالهزيمة من الكاميرون 2-1

9 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

ما هي حوالة الحق في الديون ؟.. القانون المدني يجيب

النشرة الدينية .. حكم المسح على الجورب بسبب البرد الشديد .. ورد صادم من مبروك عطية بشأن أصحاب ولا أعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

بوركينا فاسو.. الجيش يعلن عزل الرئيس وتعليق الدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ