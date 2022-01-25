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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: حريصون على تحقيق السلام في اليمن ومساندة الحكومة الشرعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الوزراء اليمني  الدكتور معين عبدالملك سعيد، بالعاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية في ضوء استمرار التصعيد لمليشيا الحوثي ومحاولاتها المتكررة لاستهدافها الأعيان المدنية في السعودية والإمارات، وكذا جرائمها ضد الشعب اليمني.

وتناول  اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع حد لتهديدات ذراع ايران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن ان تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

كما تم استعراض جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، إضافة الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي او الدولي في مجلس الامن، والدفع باتجاه تحقيق السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.. موضحا ان هذه الزيارة هي رسالة دعم مهمة للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية والتي تجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا رفضت ولا تزال كل دعاوي السلام وتعمل على تأجيج دائرة الصراع وتعميق معاناة اليمنيين، والسماح لطهران باستخدام اليمن كمنصة لاستهداف دول الجوار وزعزعة امن واستقرار المنطقة وممرات التجارة الدولية.. مشددا على انه آن الأوان ان يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية.

وتطرق رئيس الوزراء الى ما تقوم به الحكومة للتعامل مع مختلف التحديات ومسار الإصلاحات العامة، وما اثمرت فيه هذه الجهود من إيقاف تدهور العملة واستعادة استقرار السلع والخدمات، والخطط المعدة لمواصلة هذه الجهود بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين وتخفيف معاناتهم.. مؤكدا عزم الحكومة على الاستمرار في مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد ورفع كفاء مؤسسات الدولة.. مشيرا الى أهمية استقرار اعمال الحكومة وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

كما شدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة وتقديم دعم اقتصادي عاجل والدور المعول على الأصدقاء في المملكة المتحدة بهذا الجانب..لافتا الى ان الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار النمو هو المدخل الأساسي لمعالجة الازمة الإنسانية.

بدوره عبر السفير البريطاني عن سعادته بزيارة عدن، لدعم جهود رئيس الوزراء وحكومته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعب اليمني، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض .. مشيرا الى أهمية العلاقات بين بريطانيا واليمن والحرص على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات .

كما جدد حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن، ومساندتها للحكومة الشرعية في جهودها.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.

 

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