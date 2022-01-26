لجنة وزارة الرياضة تؤكد صحة عضويات نادي الزمالك قبل الانتخابات

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق ، ان لجنة من وزارة الشباب والرياضة المكلفة بمراجعة وتنقية العضويات داخل نادي الزمالك والتي وصلت لقرابة عشرين ألف عضوية قد انتهت من عملها ، حيث أكدت أن العضويات كلها سليمة ولها حق التصويت في الانتخابات .

واضاف شادي محمد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسرعة الانتهاء من تنقية العضويات وتصويب المخالفات، في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن النادي من إجراء الانتخابات بشكل صحيح.

وقبل انتخابات الزمالك؛ حصل رئيس نادى الزمالك على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على منحه خطابًا رسميًا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجاري الدولي لمدة طويلة، مستندًا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على ذلك.. الأمر الذي سينعش الخزينة البيضاء بـ200 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، تساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة المالية.