المشرف على فريق أليكس إيجلز يكشف تفاصيل مشروع تصميم أفضل طائرة دون طيار | فيديو

قال الدكتور أحمد بهاء خيري، المشرف على فريق "أليكس إيجلز" بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، عن مشروع تصميم أفصل طائرة دون طيار، إن المسابقة الخاصة بها تمت العام الماضي في أمريكا، واستطاع الفريق من خلالها، تحقيق مراكز متقدمة، وكان أفضلها المركز الثاني على مستوى 5 دول.

وأضاف أحمد بهاء خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الفريق يعمل منذ عشر سنوات وبدأ ممارسة مشروعات التحكم عن بعد عن طريق موجات الراديو في صناعة الطائرات، موضحا أن الفريق تمكن من التأهل للمسابقة الدولية "SAE" بأمريكا.

وتابع أحمد بهاء خيري، أن الجهود الذاتية تدعم ريادات الأعمال في تطوير منتج يعد من التحديات الكبيرة على مستوى العالم ، لافتا إلى أن فريق "أليكس إيجلز" استطاع أن يطور من تصميمه في مسابقة الريادة بالمجال، وحصد هذه الثمار بشكل يسجل له خلال مساهمته المتتالية" .

هندسة الإسكندرية

وأشار المشرف على فريق " أليكس إيجلز " بـ " هندسة الإسكندرية " إلى أن الحصول على المركز الأول كان في مسابقة للكلية الفنية العسكرية، والتي شارك فيها عدد كبير من المهتمين، مسترسلا: "مصر تتواجد على قائمة الثروة الصناعية والتكنولوجية وشباب الفريق حولوا موهبتهم لمشاريع طموحة".