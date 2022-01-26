عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

جانب من توقيع الاتفاقيه
جانب من توقيع الاتفاقيه

وقعت اليوم اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المنصورة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قام بتوقيع الاتفاقية من جامعة المنصورة  الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية و الدكتورة شريفة شريف مديرة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،  كما حضر توقيع الاتفاقية من جامعة المنصورة  الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي و الدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز والدكتورة زهان الدريني مديرة إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة. كما حضر من المعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية كل من نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية و أماني الديب مديرة إدارة التعاون الدولي وماريز عادل  منسق تطوير الأعمال وسوف يقوم بتنفيذ الاتفاقية مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة. 

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حافظ على أهمية التدريب وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى قادرة على تلبية حاجات العمل.

واضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أُطر التعاون المشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن أنشطة كل طرف وتحُوز الاهتمام المشترك للطرفين، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإمكانيات المتاحة ضمن حدود ونطاق هذه الاتفاقية أو بموجب ملاحق.

وأشار إلى ان المجالات والأنشطة تتضمن إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري لدى الطرف الأول وعداد وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للعاملين لدى الطرف الأول في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، فضلاً عن توفير الطرف الثانى برامج تدريب لطلبة الطرف الأول لتأهيلهم عملياً للانخراط في سوق العمل ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للطرف الأول وسُبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات الإدارية لجميع الخدمات الجامعية.

وأوضح أن المجالات والانشطه تتضمن أيضا المساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي للطرف الأول والمساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للطرف الأول وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية لدى الطرف الأول والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الاستفادة من خدمات مركز التطوير وكذلك مركز القياس لدى الطرف الأول لتقييم الأداء ومركز المسار الوظيفي لدى الطرف الثانى والتعاون المشترك في إعداد دراسات بحثية مشتركة وإقامة الفعاليات العلمية من مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل، وذلك في إطار الرغبة المشتركة من الطرفين في دعم استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

IMG-20220126-WA0040
IMG-20220126-WA0040
IMG-20220126-WA0041
IMG-20220126-WA0041
IMG-20220126-WA0043
IMG-20220126-WA0043
IMG-20220126-WA0039
IMG-20220126-WA0039
IMG-20220126-WA0042
IMG-20220126-WA0042
IMG-20220126-WA0038
IMG-20220126-WA0038
جامعة المنصورة التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البحث العلمي المعهد القومى للحوكمة

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تستقبل وفد ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بعد سلسلة من الفضائح.. جونسون يكشف عن مصيره في بريطانيا

يراقب مفاوضاته مع الأهلى.. الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

دعاء البرد الشديد .. كلمات لا ترد وتغفر الذنوب

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام وتتقدم إلى مصر والسعودية.. تفاصيل

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

الحكومة: لدينا 73مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ونتعاقد على عقارات لعلاج المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ