القاهرة وأبو ظبي ومتانة العلاقات .. الرئيس السيسي في زيارة رسمية للإمارات.. ونواب : البلدان يؤمنان بالاستقرار لبناء المستقبل في الإقليم العربي

خارجية النواب:

العلاقات بين مصر والإمارات تزداد رسوخًا في عهد السيسي

برلمانية:

مصر والامارات تربطهما علاقات قوية

عابد:

زيارة الرئيس للإمارات رسالة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد ، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مجدداً سيادته في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن العلاقة بين البلدين تزداد رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشقيقة الإمارات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة الذكية، ويرتكز أساس التعاون بين البلدين على السعي للحفاظ على الأمن القومى العربى، ولذلك فإن تعاون القوتين الإقليميتين، مصر والإمارات، يظل ضروريًا فى كل لحظة.

أشاد محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشقيقة الإمارات، قائلًا:" ما يجمع ما بين مصر والإمارات ليس مجرد علاقة دولتين في إقليم واحد، وإنما يتجاوز الأمر ذلك بكثير، فالإمارات تدرك ما تمثله مصر من أهمية للأمن القومي العربي ولأمن الخليج.

وأوضح القاضي، في أن العلاقة بين البلدين تزداد رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشقيقة الإمارات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة الذكية، ويرتكز أساس التعاون بين البلدين على السعي للحفاظ على الأمن القومى العربى، ولذلك فإن تعاون القوتين الإقليميتين، مصر والإمارات، يظل ضروريًا فى كل لحظة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية، اقتصاديا لا يمكن لإحداهما أن تستغني عن الأخرى باعتبار أن دولة الإمارات صاحبة اقتصاد عملاق واستثمارات هائلة تبحث عن أسواق تستوعبها ومصر الآن واحدة من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات.

وأكد القاضي، أن العالم العربي بما يشهده من تحديات لم يعرفها من قبل، بات يتطلع إلى هاتين الدولتين المستقرتين كي تقوما بدورهما القوميين في السعي لحل المشكلات، ومواجهة التحديات.

ومن جانبه، أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد النائب علاء عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ، أن زيارة الرئيس اليوم تعد بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي وخاصة دول الخليج.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الرئيس السيسي حرص علي تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسة المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومة دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية علي مطار أبو ظبي.

وأضاف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن العلاقات بين القائدين السيسي وبن زايد تظهر قوتها في وقت المحن وأن عبارة " فركه كعب" التي اطلقها الرئيس السيسي لكل من يحاول تهديد دول الخليج العربي ظهرت اليوم في الزيارة.

وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إلى أن القيادة المصرية تعي وتعلم أن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الامن القومي العربي ضد أي تهديدات خارجيه أو من دول الجوار التي تحولت تحركاتها الي شوكه في ظهر الوطن العربي.

وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي اليوم لدولة الإمارات الشقيقية ، معربا عن عن تضامنه مع الشعب الاماراتي ضد الإرهاب التي تقوم به جماعه الحوثي ضد الامنين ، وقصف المدنيين.

كما أشاد نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مصر والامارات تربطهما علاقات قوية وقائمة علي الوعي والفهم المشترك، لافتة الى أن الرئيس السيسي حرص علي تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسة المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومة دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية علي مطار أبو ظبي.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن البلدان لديهما إيمان كامل بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل طريق لبناء المستقبل في الإقليم العربي ولهذا تعمل مصر والإمارات بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة جميع التحديات والتدخلات الخارجية، وأثمر هذا التعاون المصري الإماراتي عن دعم وتقوية الدولة الوطنية العربية في مواجهة التنظيمات والميليشيات الإرهابية والظلامية.