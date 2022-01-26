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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عابد: زيارة الرئيس للإمارات رسالة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي

أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة  البرلمانية المصرية الإماراتية، بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة  الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد النائب علاء عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية ، أن زيارة الرئيس اليوم تعد بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي وخاصة دول الخليج. 

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان  العربي، أن الرئيس السيسي حرص علي تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسة المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومة دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية  الحوثية علي مطار أبو ظبي.

وأضاف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن العلاقات بين القائدين السيسي وبن زايد  تظهر قوتها في وقت المحن وأن عبارة " فركه كعب"  التي اطلقها الرئيس السيسي لكل من يحاول تهديد دول الخليج العربي ظهرت اليوم في الزيارة. 

وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان  العربي، إلى أن القيادة المصرية تعي وتعلم أن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الامن القومي العربي ضد أي تهديدات خارجيه أو من دول الجوار التي تحولت  تحركاتها الي شوكه في ظهر الوطن العربي.

وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي اليوم لدولة الإمارات الشقيقية ، معربا عن عن تضامنه مع الشعب الاماراتي ضد الإرهاب التي تقوم به جماعه الحوثي  ضد الامنين ، وقصف المدنيين.

أبو ظبي الأمن القومي العربي دول الخليج الرئيس السيسي الامارات

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