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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الفنانة التشكيلية هالة عبدالقادر تشيد بتكريم وزيرة الثقافة لذوى الهمم

صدى البلد

افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم جناح الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة “القسم الفني” اليوم داخل معرض الكتاب، واثنت علي النشاط الفني الذي قدمه المواهب الفنية مع الفنانة التشكيلية هالة عبد القادر.

وكرمت وزيرة الثقافة أصحاب النشاط الفني وو ما انعكس علي ذوي الإحتياجات الخاصة وشعروا بسعادة بالغة للإهتمام بهم والإعجاب بأعمالهم الفنية.

وقالت هالة عبد القادر الفنانة التشكيلية وصاحبة جاليري ضي، إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد تكريم الأطفال من ذوي الهمم، والذين ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا علي دعم نشاطاتهم ومواهبهم.

واكدت "عبد القادر" أن الأطفال الذي تم تكريمهم اليوم هم من أصحاب إعاقات مختلفة عقلية وسمعية وتوحد وصعوبة تعلم، ولكنهم يتمتعون بمواهب فنية جديرة بالرؤية وأبطال جمهورية في رياضات مختلفة.

وشهدت الإحتفالية وزيرة الثقافة الجزائرية التي التقطت صور برفقة الاطفال من ذوي الهمم والفنانة التشكيلية هالة عبد القادر.

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وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم جناج الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة معرض الكتاب

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