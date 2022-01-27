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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تجسد مستقبل القيادة في معرض كوريا للابتكار في دبي

معرض كوريا للابتكار
معرض كوريا للابتكار في دبي

اختتمت مجموعة هيونداي موتور مشاركتها في معرض كوريا للابتكار الذي أقيم في مركز دبي للمعارض، في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2022 تحت شعار "قيادة المستقبل".

معرض كوريا للابتكار في دبي

وبرز جناح مجموعة هيونداي من بين أجنحة المعرض الكوري، حيث برعت هيونداي في استعراض معالم تطورها إلى مبتكر ومقدم لحلول التنقل الذكي، من خلال التركيز على الاستدامة، حيث قدمت مناطق العرض لزوارها لمحة عن الإمكانات الواعدة للسيارات الكهربائية.

معرض كوريا للابتكار في دبي

وضم جناح هيونداي عدة مناطق، منها منطقة منفردة للسيارات الكهربائية، برزت منها سيارة IONIQ 5، التي أظهرت تعاظما هائلًا في ميزات هذه الفئة من السيارات، إذ تمكن زوار هذه المنطقة من تتبع المسافات وتجربة مدى المسير الممكن التي يمكن للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطاريات (BEV) أن تغطيها بعد خمس دقائق من الشحن فقط. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الزوار من شحن أجهزتهم الكهربائية والالكترونية ذات الاستخدام اليومي، مثل الدراجات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، باستخدام الطاقة الكهربائية التي تولدها السيارة الكهربائية (BEV).

معرض كوريا للابتكار في دبي

قال هيونج جونج إم نائب رئيس شركة هيونداي موتور، "لقد كان من دواعي سرورنا أن نلعب دوراً محورياً في الاحتفال بالابتكارات الكورية، وعرض مساهمتنا في الجهد العالمي للدفع نحو تقدم البشرية. إننا نطمح إلى تعزيز التنقل المستدام من خلال تعزيز حلول التنقل لدينا من أجل مستقبل أكثر انسجاما مع البيئة".

 

وأضاف إلى ذلك: " "من خلال هذا المعرض الذكي، حظي زوارنا بتجربة فريدة من نوعها في مناطق جناحنا التي قدمت عروضًا جذابة تعرفوا فيها على حلولنا الصديقة للبيئة ومنتجاتنا المستقبلية المثيرة".

معرض كوريا للابتكار في دبي

تماشيًا مع مهمتها في ضمان مستقبل أكثر صداقة للبيئة، تؤكد هيونداي التزامها بإعادة تدوير واستخدام 85% من المواد التي تم استخدامها في بناء المعرض المؤقت، إضافة إلى الاختيار الدقيق لتلك المواد واعتماد غير الخطرة منها فقط، والترويج للمحتوى المعاد تدويره وإعادة استخدامه، والاستعانة بالمصادر المحلية، كل ذلك لتقليل البصمة الكربونية.

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