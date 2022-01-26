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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تعلنها رسميًا وتكشف عن أول سيارة كهربائية لها

بنتلي تعلنها رسميا
بنتلي تعلنها رسميا وتكشف عن أول سيارة كهربية لها

كشفت علامة بنتلي البريطانية الفاخرة اليوم عن تدشينها ستبدأ تصنيع أول سيارة كهربائية لها، والتي ستظهر رسميا بالأسواق في 2025.

وهو الاتجاه الذي تنهجه مجموعة فولكس فاجن للتحول للسيارات الكهربية تمامآ في 2030، وهي التي تضم بنتلي، كما أعلنت الأخيرة عن حجم استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار بمجال الاستدامة في العشر سنوات القادمة.

صرحت شركة بنتلي أنها تعمل علي تجديد مصنعها في مدينة كرو البريطانية لتصنيع السيارات  الكهربية الجديدة.

والغريب أن الصانع البريطاني الفاخر لم يكشف أي تفاصيل عن  أول سيارة كهربائية له.

بنتلي كانت قد أعلنت في مطلع يناير الجاري عن ارتفاع مبيعاتها العلم الماضي بنسبة تخطت 31% بعد ارتفاع الطلب علي سياراتها.

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