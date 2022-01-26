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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: لاعب منتخب مصر رد على الجميع.. العزيمة والإصرار سبب التأهل

محمد النني
محمد النني

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه كان هناك ثقة في منتخب مصر، للتأهل إلى دور الـ8 من منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي من أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار، 5-4 بركلات الترجيح.

وقال الكومي خلال تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "كان هناك كل ثقة في منتخبنا، عندما نواجه المنتخبات الكبيرة نظهر بشكل جيد".

وأضاف: "سعيد جدًا بأداء محمد النني، هو لاعب كبير، لا يوجد لاعب يلعب في آرسنال ومستواه يكون ضعيف، وهو رد على الجميع".

وتابع: "محمد صلاح قدم مباراة من أفضلة مبارياته، التشكيل كان رائعًا، كانت هناك عزيمة وإصرار من كل اللاعبين أن يخرجوا من المباراة بالمكسب".

وواصل: "مواجهة المغرب ستكون صعبة جدًا، هم من منتخبات التصنيف الأول، كلنا ثقة في اللاعبين، نريد أن نصل لأبعد نقطة في كأس أمم إفريقيا، في البطولات المجمعة أداءنا يزيد من مباراة لأخرى، وعندما تم توظيف كل لاعب في مكانه قدمنا مباراة كبيرة جدًا".

وأتم: "سنتواصل مع اللواء مشهور لكي نطمئن على محمد الشناوي، اللاعب كان يعاني من إجهاد".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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