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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب أحمد الشرقاوي يكشف عن تفاصيل حول قانون مشروع "قانون الشهر العقاري"..فيديو

النائب أحمد الشرقاوي
النائب أحمد الشرقاوي

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة عرض مشروعى لقانون الشهر العقاري أحدهما موقع من الحكومة والأخر مقدم من النواب بهدف الملائمة التشريعية .

 

 وأضاف أحمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، أن  هناك اقترح أن يكون  مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال المناقشة.

 

وتابع أحمد الشرقاوي،  أنه  تم إحالة  مشروع القانون  المقدم من زميله النائب ضياء  الدين داود إلي اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

 

 القانون المقدم

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون المقدم  من الحكومة  يتناول تعديلات أقل من المطلوب تعديلها، بينما يرتكز مشروع بتعديل القانون المقدم من النواب على صياغة تشريعية متكامله لكثير من المواد.

 

وينص مشروع بتعديل  قانون  بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والخاص بتنظيم الشهر العقارى ،على انه يعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زباله وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء من ذلك ويجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذة التصرفات الوقف والوصية.

 

مجلس النواب الشهر العقاري الحكومة الشرقاوى طريق

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النائب أحمد الشرقاوي يكشف عن تفاصيل حول قانون مشروع "قانون الشهر العقاري"..فيديو

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